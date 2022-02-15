Рада підтримала звернення до міжнародних організацій для надання Україні оборонного озброєння

Верховна Рада України на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про звернення до урядів та парламентів іноземних держав та інституцій, аби ті надали Україні оборонне озброєння та посилили санкції проти Росії.
Про це ідеться на сайті українського парламенту. Рішення підтримали 326 нардепів.
Звернення адресували до Організації Обʼєднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав.
Також нардепи проголосували за постанову про невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку й озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передадуть Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.
- Оттава надасть Києву кредит у розмірі $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у розмірі $94 мільйони), а також надасть летальну зброю на суму $6,1 мільйона. Яка саме це буде зброя — поки невідомо.