Рада поддержала обращение к международным организациям для предоставления Украине оборонного вооружения

Верховная Рада Украины на заседании 15 февраля приняла постановление об обращении к правительствам и парламентам иностранных государств и институций, чтобы они предоставили Украине оборонное вооружение и ужесточили санкции против России.

Об этом говорится на сайте украинского парламента. Решение поддержали 326 нардепов.

Обращение адресовали Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств.

Также нардепы проголосовали за постановление о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.