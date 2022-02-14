«Щастя любить сильних»: Зеленський випустив відеозвернення до українців

Президент Володимир Зеленський випустив відеозвернення до українців. Він запевнив, що ситуація під контролем і Україна готова до будь-якого розвитку ситуації.
Відповідне звернення оприлюднили в особистому Telegram-каналі президента.
Зеленський запевнив, що Україну не вперше лякають війною, але країна до цього готова. Однак Україна прагне миру і буде вирішувати всі конфліктні питання винятково дипломатичним шляхом. Так само він зазначив, що Крим та Донбас обов’язково повернуться під контроль України саме цим шляхом.
«Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. У наших хлопців — унікальний бойовий досвід і сучасна зброя. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому», — підкреслив Зеленський.
Також президент наголосив, що влада розуміє всі виклики і готує достойну відповідь на будь-яку подальшу агресію проти України.
Крім цього, Зеленський закликав держслужбовців, політиків та бізнесменів, які вже виїхали з України, повернутися назад протягом доби. Він також попросив журналістів не обслуговувати інтереси власників ЗМІ, в яких вони працюють, а працювати на Україну.
«Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватися і не збираємося цього вчитися. Сьогодні не просто День закоханих. День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об’єднує любов до України. Єдиної та неповторної. І любов переможе. Зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом. Любіть Україну. Ми спокійні. Ми сильні. Ми разом», — наголосив Зеленський.
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