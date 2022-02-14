«Счастье любит сильных»: Зеленский выпустил видеообращение к украинцам

Президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение к украинцам. Он заверил, что ситуация под контролем и Украина готова к любому развитию ситуации.
Соответствующее обращение обнародовано в личном Telegram-канале президента.
Зеленский заверил, что Украину не в первый раз пугают войной, но страна к этому готова. Однако Украина стремится к миру и будет решать все конфликтные вопросы исключительно дипломатическим путем. Также он отметил, что Крым и Донбасс обязательно вернутся под контроль Украины именно этим путем.
«Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. У наших ребят уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — подчеркнул Зеленский.
Также президент подчеркнул, что власти понимают все вызовы и готовят достойный ответ на любую дальнейшую агрессию против Украины.
Кроме этого, Зеленский призвал госслужащих, политиков и бизнесменов, которые уже выехали из Украины, вернуться назад в течение суток. Он также попросил журналистов не обслуживать интересы владельцев СМИ, в которых они работают, а работать на Украину.
«Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Сегодня не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в свои силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь к Украине. Единой и неповторимой. И любовь восторжествует. Сейчас вам, возможно, кажется, что кругом тьма, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом. Любите Украину. Мы спокойны. Мы сильны. Мы вместе», — подчеркнул Зеленский.
- 14 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет. Отдельно Данилов призвал не раздувать панику, поскольку это «очень опасно».
- По данным разведок Украины и союзников, Россия у границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает приготовление к вторжению.