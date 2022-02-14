«Счастье любит сильных»: Зеленский выпустил видеообращение к украинцам

Президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение к украинцам. Он заверил, что ситуация под контролем и Украина готова к любому развитию ситуации.

Соответствующее обращение обнародовано в личном Telegram-канале президента.

Зеленский заверил, что Украину не в первый раз пугают войной, но страна к этому готова. Однако Украина стремится к миру и будет решать все конфликтные вопросы исключительно дипломатическим путем. Также он отметил, что Крым и Донбасс обязательно вернутся под контроль Украины именно этим путем.

«Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. У наших ребят уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что власти понимают все вызовы и готовят достойный ответ на любую дальнейшую агрессию против Украины.

Кроме этого, Зеленский призвал госслужащих, политиков и бизнесменов, которые уже выехали из Украины, вернуться назад в течение суток. Он также попросил журналистов не обслуживать интересы владельцев СМИ, в которых они работают, а работать на Украину.

«Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Сегодня не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в свои силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь к Украине. Единой и неповторимой. И любовь восторжествует. Сейчас вам, возможно, кажется, что кругом тьма, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом. Любите Украину. Мы спокойны. Мы сильны. Мы вместе», — подчеркнул Зеленский.