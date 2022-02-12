Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції та Канади

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном і премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За словами Зеленського, із французьким колегою вони обговорили ситуацію з безпекою довкола України, шляхи активізації мирного процесу в межах «нормандського формату» і переговорів Тристоронньої контактної групи.

«Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Емманюеля Макрона в процес деескалації», — наголосив президент.

Після цього він заявив, що мав важливу розмову з Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля союзників щодо деескалації.

«Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом», — резюмував Зеленський.

Сьогодні, 12 лютого, США провели перемовини з Росією на трьох рівнях — між президентами, міністрами оборони та між представниками зовнішньополітичних відомств.