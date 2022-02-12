Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції та Канади

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном і премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
За словами Зеленського, із французьким колегою вони обговорили ситуацію з безпекою довкола України, шляхи активізації мирного процесу в межах «нормандського формату» і переговорів Тристоронньої контактної групи.
«Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Емманюеля Макрона в процес деескалації», — наголосив президент.
Після цього він заявив, що мав важливу розмову з Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля союзників щодо деескалації.
«Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом», — резюмував Зеленський.
Сьогодні, 12 лютого, США провели перемовини з Росією на трьох рівнях — між президентами, міністрами оборони та між представниками зовнішньополітичних відомств.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що, російський наступ, найімовірніше, розпочнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення. Але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані формату, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початися вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написало, що ЦРУ й американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico з посиланням на джерела пише, що президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN із посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.
- Водночас президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.