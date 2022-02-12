Джо Байден та Володимир Путін понад годину розмовляли про можливе вторгнення Росії на територію України

Президент США Джо Байден та лідер Росії Володимир Путін 12 лютого увечері провели телефонну розмову, яка тривала 62 хвилини. Сторони обговорили ситуацію навколо нарощування російських військ на кордоні з Україною.
Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на ком'юніке Білого дому.
За даними Білого дому, Байден чітко давав зрозуміти Путіну, що нове вторгнення в Україну завдасть Росії непоправних економічних та людських втрат. За його словами, початок війни зруйнує ставновище Росії на геополітичній мапі, тому Байден застеріг Кремль від планів наступу та підтвердив готовність США та союзників до різних сценаріїв.
Своє бачення розмови Росія ще не опублікувала.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що, російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написав, що ЦРУ та американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico також з посиланням на джерела пише, президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.
- Водночас президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.