Кремль: Путін і Байден 12 лютого проведуть телефонну розмову

Президент США Джо Байден і президенти Росії Володимир Путін 12 лютого (у суботу) проведуть телефонну розмову.
Про це російським журналістам повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.
«Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів», — сказав Пєсков, додавши, що «запиту передувало письмове звернення американської сторони».
Пєсков не уточнив тему розмови, хоча зрозуміло, що лідери країн обговорюватимуть загрозу вторгнення Росії в Україну.
- Сьогодні, 11 лютого, Міністерства закордонних справ низки держав одна за одною почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії. Раніше покинути Україну закликав президент Байден.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну і до завершення Олімпіади у Пекіні. Проте Штати не знають ні дати, ні формату. За даними Bloomberg, вторгнення може розпочатися 15 лютого.