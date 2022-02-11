Кремль: Путін і Байден 12 лютого проведуть телефонну розмову

Президент США Джо Байден і президенти Росії Володимир Путін 12 лютого (у суботу) проведуть телефонну розмову.

Про це російським журналістам повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

«Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів», — сказав Пєсков, додавши, що «запиту передувало письмове звернення американської сторони».

Пєсков не уточнив тему розмови, хоча зрозуміло, що лідери країн обговорюватимуть загрозу вторгнення Росії в Україну.