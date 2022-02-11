Кремль: Путин и Байден 12 февраля проведут телефонный разговор

Президент США Джо Байден и президенты России Владимир Путин 12 февраля (в субботу) проведут телефонный разговор.

Об этом российским журналистам сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — сказал Песков, добавив, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны».

Песков не уточнил тему разговора, хотя понятно, что лидеры стран будут обсуждать угрозу вторжения России в Украину.