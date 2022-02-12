Глава Пентагону провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, під час якої застеріг Росію від можливого нового вторгнення в Україну.

Про це повідомили в американському оборонному відомстві.

«Міністр оборони Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили нарощування сил Росії в Криму та навколо України», — ідеться у пресрелізі Пентагону.

У суботу телефонна розмова між США й Росією відбулася також на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив російського міністра про неприпустимість будь-якої агресії проти України та пригрозив масштабними наслідками з боку всієї трансатлантичної спільноти.

Крім того практично годину розмовляли президент США Джо Байден та лідер Кремля Володимир Путін. З Путіним поговорив і президент Франції Емманюель Макрон. Надалі він планує провести розмову з президентами США та України і канцлером Німеччини.