Держсекретар США провів розмову з главою МЗС Росії. Говорили про ескалацію на кордоні з Україною

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен 12 лютого у суботу провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За повідомленням Білого дому, сторони обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну, яке може статися уже наступного тижня.

Блінкен чітко дав зрозуміти Лаврову, що дипломатичний шлях для врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та участі в добросовісних дискусіях. Він наголосив, що вторгнення потягне за собою рішучу та єдину трансатлантичну відповідь.

За повідомленням російської сторони, Лавров назвав провокативними заяви американських чиновників про імовірне нове вторгнення Кремля в Україну, мовляв, такі прогнози «заохочують Київ до саботажу Мінських домовленостей» та «спроб силового повернення Донбасу».

Крім того, Лавров заявив Блінкену, що відповідь США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки ігнорує ключові для Москви положення, насамперед про нерозширення Альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів.

Уже ввечері 12 лютого телефонну бесіду на запит Білого дому проведуть президенти США Джо Байден та РФ Володимир Путін.