Госсекретарь США провел разговор с главой МИД России. Говорили об эскалации на границе с Украиной

Глава Госдепа США Энтони Блинкен 12 февраля в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По сообщению Белого дома, стороны обсудили угрозу вторжения России в Украину, которая может произойти уже на следующей неделе.
Блинкен ясно дал понять Лаврову, что дипломатический путь для урегулирования кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. Он подчеркнул, что вторжение повлечет за собой решительный и единый трансатлантический ответ.
По сообщению российской стороны, Лавров назвал провокационными заявления американских чиновников о вероятном новом вторжении Кремля в Украину, мол, такие прогнозы «поощряют Киев к саботажу Минских договоренностей» и «попыткам силового возвращения Донбасса».
Кроме того, Лавров заявил Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.
Уже вечером 12 февраля телефонную беседу по запросу Белого дома проведут президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин.
На фоне обострения эскалации на границе с Украиной РФ начала переговоры с НАТО и США о гарантиях безопасности. Кремль требует прекратить расширение Альянса на восток и не принимать в свой состав Украину. США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России при этом назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни форму, ни дату вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]».
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.