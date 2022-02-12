Госсекретарь США провел разговор с главой МИД России. Говорили об эскалации на границе с Украиной

Глава Госдепа США Энтони Блинкен 12 февраля в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По сообщению Белого дома, стороны обсудили угрозу вторжения России в Украину, которая может произойти уже на следующей неделе.

Блинкен ясно дал понять Лаврову, что дипломатический путь для урегулирования кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. Он подчеркнул, что вторжение повлечет за собой решительный и единый трансатлантический ответ.

По сообщению российской стороны, Лавров назвал провокационными заявления американских чиновников о вероятном новом вторжении Кремля в Украину, мол, такие прогнозы «поощряют Киев к саботажу Минских договоренностей» и «попыткам силового возвращения Донбасса».

Кроме того, Лавров заявил Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

Уже вечером 12 февраля телефонную беседу по запросу Белого дома проведут президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин.