Президенти Франції та Росії провели майже двогодинну розмову на тлі загрози вторгнення РФ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон удень 12 лютого провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Упродовж майже двох годин президенти обговорювали загрозу вторгнення Росії на суверенну територію України.
За повідомленням Єлисейського палацу, розмова тривала близько 1 години і 40 хвилин, передає Europe1. Упродовж перемовин Макрон намагався послабити напруження, яке склалося довкола теми можливого вторгнення. Також сторони обговорили безпеку в Європі та виконання Києвом Мінських домовленостей.
Макрон наголосив, що щирий діалог несумісний із ескалацією на українському кордоні.
За повідомленням російської сторони розмова відбулася за ініціативою Франції. Путін висловив обурення щодо інформаційного нагнітання, мовляв, «під цей шумок» країни Заходу надають Україні оборонне підсилення, а відтак «зростає можливість потужніших дій ЗСУ на Донбасі».
Також Путін наголосив на «відсутності змістовної реакції США та НАТО на відомі російські ініціативи» [ідеться про гарантії нерозширення НАТО]. Кремль назвав безрезультатними зустрічі радників у «нормандському форматі», бо «Захід не підштовхує Україну до виконання Мінських домовленостей».
Уже ввечері 12 лютого телефонну бесіду на запит Білого дому проведуть президенти США Джо Байден та РФ Володимир Путін.
- Упродовж останніх двох тижнів лідери ЄС, НАТО, США, України та Росії проводять регулярні очні зустрічі та телефонні переговори. Головною темою кожної розмови є ескалація на кордоні з Україною. За даними міністерства оборони України, станом на 8 лютого на українському кордоні з Росією, Білоруссю та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових. Попри збільшення військ, у Міноборони наголошують, що військові наразі не сформували так звані ударні угруповання, які необхідні для наступу, тому імовірність значної ескалації з боку Росії оцінюється як низька.
- Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 8 лютого, перебував в Україні з візитом для проведення перемовин з Володимиром Зеленським. Перед цим лідер Франції відвідав Москву.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц також планує відвідати Київ. 14 лютого він має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. а після цього, 15 лютого, Шольц вирушить до Москви, де відбудеться його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.