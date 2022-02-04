Канцлер Німеччини вслід за Емманюелем Макроном відвідає Україну та Росію

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого приїде в Київ з офіційним візитом, а 15 лютого вирушить у Москву, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомив речник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, передає Agence France-Presse.

Він зауважив, що пункти програми обох візитів ще узгоджують, але підтвердив, що під час візиту до РФ планується зустріч Шольца з Путіним.

Крім двосторонніх питань, обговорюватимуть міжнародні теми, насамперед безпековий блок.