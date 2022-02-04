Канцлер Германии вслед за Эмманюэлем Макроном посетит Украину и Россию

Новый канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля приедет в Киев с официальным визитом, а 15 февраля отправится в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает Agence France-Presse.

Бюхнер отметил, что пункты программы обоих визитов еще согласовывают, но подтвердил, что во время визита в РФ планируется встреча Шольца с Путиным.

Кроме двусторонних вопросов, обсудят международные темы, в первую очередь блок безопасности.