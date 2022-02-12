Президенты Франции и России провели почти двухчасовой разговор на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 февраля днем провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. В течение почти двух часов президенты обсуждали угрозу вторжения России на суверенную территорию Украины.

По сообщению Елисейского дворца, разговор длился около 1 часа и 40 минут, передает Europe1. В ходе переговоров Макрон пытался ослабить напряжение, которое сложилось вокруг темы возможного вторжения. Также стороны обсудили безопасность в Европе и исполнение Киевом Минских договоренностей.

Макрон подчеркнул, что искренний диалог несовместим с эскалацией на украинской границе.

По сообщению российской стороны, разговор состоялся по инициативе Франции. Путин выразил возмущение по поводу информационного нагнетания, мол, «под этот шумок» страны Запада предоставляют Украине оборонное усиление, а значит, «возрастает возможность более мощных действий ВСУ на Донбассе».

Путин также отметил «отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы» [речь идет о гарантиях нерасширения НАТО]. Кремль назвал безрезультатными встречи советников в «нормандском формате», потому что «Запад не подталкивает Украину к выполнению Минских договоренностей».

Уже вечером 12 февраля телефонную беседу по запросу Белого дома проведут президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин.