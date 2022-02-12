Президенты Франции и России провели почти двухчасовой разговор на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 февраля днем провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. В течение почти двух часов президенты обсуждали угрозу вторжения России на суверенную территорию Украины.
По сообщению Елисейского дворца, разговор длился около 1 часа и 40 минут, передает Europe1. В ходе переговоров Макрон пытался ослабить напряжение, которое сложилось вокруг темы возможного вторжения. Также стороны обсудили безопасность в Европе и исполнение Киевом Минских договоренностей.
Макрон подчеркнул, что искренний диалог несовместим с эскалацией на украинской границе.
По сообщению российской стороны, разговор состоялся по инициативе Франции. Путин выразил возмущение по поводу информационного нагнетания, мол, «под этот шумок» страны Запада предоставляют Украине оборонное усиление, а значит, «возрастает возможность более мощных действий ВСУ на Донбассе».
Путин также отметил «отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы» [речь идет о гарантиях нерасширения НАТО]. Кремль назвал безрезультатными встречи советников в «нормандском формате», потому что «Запад не подталкивает Украину к выполнению Минских договоренностей».
Уже вечером 12 февраля телефонную беседу по запросу Белого дома проведут президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин.
- В последние две недели лидеры ЕС, НАТО, США, Украины и России проводят регулярные очные встречи и телефонные переговоры. Главной темой каждого разговора стала эскалация на границе с Украиной. По данным министерства обороны Украины, по состоянию на 8 февраля на украинской границе с Россией, Беларусью и оккупированной частью Донбасса находятся 140 тысяч российских военных. Несмотря на увеличение войск, в Минобороны подчеркивают, что военные пока не сформировали так называемые ударные группировки, необходимые для наступления, поэтому вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 8 февраля, находился в Украине с визитом для проведения переговоров с Владимиром Зеленским. Перед этим лидер Франции посетил Москву.
- Канцлер Германии Олаф Шольц также планирует посетить Киев. 14 февраля он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. а после этого, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где состоится его встреча с Владимиром Путиным.