Синоптики прогнозують потепління у вихідні, проте ночі ще будуть морозними

У суботу, 12 лютого , опади очікуються лише у західних областях. Невеликий дощ зі снігом можливий на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях за температури +2...+4 °С. Сонце виглядатиме з-за хмар, швидкість вітру не перевищить 5 м/с. Температура повітря у південних областях становитиме +5...+9 °С, східних та центральних — +2...+5 °С, північних — близько 0 °С. Уночі в Україні термометри також покажуть близько нуля.

У неділю, 13 лютого, у всіх регіонах буде сонячно, з невеликою хмарністю та без опадів протягом дня. У Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях на термометрах буде близько 0 °С, у Чернігівській області — до +3 °С. У південних, центральних та західних областях України прогнозується +3...+5 °С, у Вінницькій, Житомирській та Запорізькій — до +2...+4 °С. А ось ніч із неділі на понеділок, за даними синоптиків, видасться помірно морозною — до -5...-8 °С, на півдні, у Хмельницькій, Вінницькій та Запорізькій областях — до -4...-6 °С.

У понеділок, 14 лютого, День закоханих також потішить українців сонячною погодою із мінімальною хмарністю. У західних регіонах та Одеській області денна температура становитиме +5...+7 °С, у центральних регіонах, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях — до +3...+5 °С. У північних та східних областях погода на початку тижня також буде сонячною, проте стовпчики термометрів не піднімуться вище +1...+2 °С. Уночі прийдуть помірні морози: до -5...-7 °С на заході, півночі та в центрі, до -4...-6 °С у південних областях та до -8...-10 °С у східних регіонах.