Протягом січня у Києві зафіксували чотири температурні рекорди та один — зі швидкості вітру

Метеорологи зафіксували протягом січня у Києві чотири температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 13 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -14,9°C, а найтепліше – 5 числа, коли максимальна температура підвищилась до +10,7°C.

«За місяць у Києві кліматологи зафіксували чотири температурних рекорди і один рекорд максимальної швидкості вітру (23 м/с 14 січня)», — повідомили метеорологи. Вони також зазначили, що середньомісячна температура повітря січня у столиці склала мінус 1,3°C, що вище кліматичної норми на 1,9°C.