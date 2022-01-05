Минулий рік потрапив у двадцятку найтепліших і найсухіших у Києві за понад 100 років

Минулий рік у Києві увійшов до двадцятки найтепліших з 1881 року.
Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, середньорічна температура у Києві становила +9,2 °С, що на 0,2 градуса більше за кліматичну норму 1991—2020 років.
Також зазначається, що впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря, якщо порівняти із середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували відʼємні відхилення від неї.
Найбільші відхилення від середньобагаторічних показників мали липень і листопад — на 3,3 та 2,2 градуса відповідно.
Найхолодніше минулого року було 20 січня, коли температура знизилася до -20,2 °С, найспекотніше — 24 червня, коли у затінку було +35,5 °С.
Загалом у 2021 році в Києві зафіксували 25 температурних рекордів, найбільше їх було в січні та червні — відповідно 9 і 10.
Водночас метеорологи повідомили, що 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших від початку спостережень, опади розподілились дуже нерівномірно — майже дві місячні норми в січні та лютому, а в червні та жовтні їхня кількість не перевищила 32% від середніх багаторічних показників. Загалом у Києві зафіксували 533 мм опадів, що відповідає 86% кліматичної норми.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня Європа зустріла аномально теплий Новий рік — температура повітря в деяких країнах досягла показників, які фіксують навесні. Неподалік від Мадриду, у Сеговії, було +22,7 °С, а в сусідній Авілі +20,2 °C. Така температура стала абсолютним рекордом від початку ведення спостережень.
- Доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки. Крім того, уперше за 142 роки середньодобова температура повітря у столиці становила +4,3 °C.