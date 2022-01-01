У Європі зафіксували аномально теплий Новий рік. Подекуди температура перевищувала +24 °C

У ніч з 31 грудня на 1 січня Європа зустріла аномально теплий Новий рік — температура повітря в деяких країнах досягла показників, які фіксують навесні.

The Guardian пише, що найтепліше було в Іспанії. У Більбао, що на півночі країни, температура досягла +24,7 °C.

Неподалік від Мадриду, у Сеговії, зафіксували +22,7° C, а в сусідній Авілі +20,2°C. Така температура стала абсолютним рекордом від початку ведення спостережень.

Антициклон високого тиску перемістився також до Франції та Італії, де попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.

Згідно з прогнозами, температура на деяких гірськолижних курортах Італії, зокрема Кортіна ДʼАмпеццо та Курмайор, у перший день нового року коливатиметься від +13 °C до +15 °C.

На решті території Італії також спостерігаються аномально теплі умови: у суботу в Римі очікується максимум +18 °C, а в сицилійському місті Катанія — потепління до +22 °C.