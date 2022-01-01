В Европе зафиксировали аномально теплый Новый год. Местами температура превышала +24 °C

В ночь с 31 декабря на 1 января Европа встретила аномально теплый Новый год — температура воздуха в некоторых странах достигла весенних показателей

The Guardian пишет, что теплее всего было в Испании. В Бильбао, на севере страны, температура достигла +24,7 °C.

Недалеко от Мадрида, в Сеговии, зафиксировали +22,7 °C, а в соседней Авили — +20,2 °C. Такая температура стала абсолютным рекордом с начала ведения наблюдений.

Антициклон высокого давления переместился также во Францию и Италию, где предупредили об опасности схода лавин в Альпах.

Согласно прогнозам, температура на некоторых горнолыжных курортах Италии, в частности Кортина ДʼАмпеццо и Курмайор, в первый день нового года будет колебаться от +13 °C до +15 °C.

На остальной территории Италии тоже наблюдаются аномально теплые условия: в субботу в Риме ожидается максимум +18 °C, а в сицилийском городе Катания — потепление до +22 °C.