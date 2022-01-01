В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 3 уровень опасности

Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в украинских Карпатах 1 и 2 января 2022 года. Объявлен третий уровень опасности.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
На высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Также в горах Ивано-Франковской области, в связи с вьюгами и осадками, ожидается значительная опасность схода лавины.
В первый день 2022 года по всей территории Украины сохраняется дождливая погода, а в северо-восточных регионах — дождь со снегом.
- В Украине в рамках запуска системы GPS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов заработало мобильное приложение «Порятунок в горах».
- В горах ежегодно гибнут десятки человек. В начале декабря в Карпатах объявляли об опасности схода лавин. Однако трое мужчин в Закарпатской области выехали в горы на снегоходах и заблудились. На следующий день двое из них вышли на связь, еще одного спасатели нашли мертвым на четвертые сутки.