В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 3 уровень опасности

Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в украинских Карпатах 1 и 2 января 2022 года. Объявлен третий уровень опасности.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Также в горах Ивано-Франковской области, в связи с вьюгами и осадками, ожидается значительная опасность схода лавины.