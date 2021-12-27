В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 4 уровень опасности

В Карпатах сегодня, 27 декабря, ожидаются сильные снегопады и метели. Из-за непогоды в горах объявили высокий риск схода лавин.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В горах Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской области объявлен четвертый уровень опасности схода лавин. А вот на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удерживается третий уровень опасности.

Кроме того, на участке Днестра между Галичем и Днестровским водохранилищем в течение нескольких дней ожидается интенсивное образование наста, а местами ледостава.