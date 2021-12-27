У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 4 рівень небезпеки

У Карпатах сьогодні, 27 грудня, очікуються сильні снігопади та хуртовини. Через негоду в горах оголосили високий ризик сходження лавин.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У горах Івано-Франківської області та на високогірʼї східної частини Закарпатської області оголошено четвертий рівень небезпеки сходження лавин. А от на високогірʼї західної та центральної частини Закарпатської області утримується третій рівень небезпеки.

Крім того, на ділянці Дністра між Галичем та Дністровським водосховищем протягом декількох днів очікується інтенсивне утворення шуги, а місцями льодоставу.