У Карпатах оголосили значну небезпеку сходження лавин

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 20 грудня у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека, снігопади та хуртовина.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

За даними синоптиків, у горах Івано-Франківської, Львівської областей та на високогірʼї Закарпатської області зберігається третій рівень небезпеки.