У Карпатах оголосили значну небезпеку сходження лавин

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 20 грудня у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека, снігопади та хуртовина.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
За даними синоптиків, у горах Івано-Франківської, Львівської областей та на високогірʼї Закарпатської області зберігається третій рівень небезпеки.
Нагадаємо, у понеділок у більшості областей очікується невеликий сніг, на південному сході вночі помірний, вдень невеликий сніг із дощем, вдень у південних областях без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5—10 м/с. У Карпатах сніг, уночі та вдень -4...-9 °C. У Києві очікується невеликий сніг, температура повітря протягом доби — 0...-2 °C.
- В Україні в рамках запуску системи GPS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів запрацював мобільний застосунок «Порятунок в горах».
- У горах щороку гинуть десятки людей. На початку грудня у Карпатах оголошували про небезпеку сходження лавин. Проте троє чоловіків у Закарпатській області виїхали у гори на снігоходах та заблукали. Наступного дня двоє з них вийшли на звʼязок, ще одного рятувальники знайшли мертвим на четверту добу.