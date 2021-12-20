В Карпатах объявили значительную опасность схода лавин

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 20 декабря в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность, а также снегопады и метель.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

По данным синоптиков, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и высокогорье Закарпатской области сохраняется третий уровень опасности.