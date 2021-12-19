До -15°С. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в начале следующей недели

В начале недели Украину ожидает значительное похолодание.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В понедельник в большинстве областей ожидается небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем, днем в южных областях без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в течение суток от -4...+1°С; в южной части ночью около 0°С, днем 0...+5°С. В Карпатах снег, ночью и днём -4...-9°С. В Киеве ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток 0...-2°С мороза.
Во вторник, 21 декабря, ожидается холодная погода с температурой воздуха ночью -7...-12°С, днем -4...-9°С; на северо-востоке страны и в Карпатах ночью и днем -10...-15 °С; в южной части ночью -3...-8°С, днём около 0°С. Местами небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. В Киеве — небольшой снег, температура воздуха ночью -9...-11°С мороза, днём -6...-8°С.
- Ранее синоптики прогнозировали в воскресенье, 19 декабря, в большинстве областей Украины ухудшение погоды. Ожидался снег с дождем, метели и гололедица.