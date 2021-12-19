До -15°С. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в начале следующей недели

В начале недели Украину ожидает значительное похолодание.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник в большинстве областей ожидается небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем, днем в южных областях без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток от -4...+1°С; в южной части ночью около 0°С, днем 0...+5°С. В Карпатах снег, ночью и днём -4...-9°С. В Киеве ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток 0...-2°С мороза.