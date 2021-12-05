В Закарпатье мужчины поехали кататься на снегоходах и потерялись. Густой туман усложняет поиски

В Закарпатской области спасатели вторые сутки подряд ищут трех мужчин, которые выехали в горы на снегоходах и заблудились.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вечером 4 декабря мужчины выехали кататься на снегоходах в районе горной долины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района.

В 13:10 5 декабря двое мужчин вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе «Девур» в селе Лумшоры Ужгородского района. Теперь спасатели направляют их в верном направлении и сами выехали им навстречу.

Поиски еще одного мужчины продолжаются, но сильный туман усложняет ситуацию.

К поисковым работам привлечены 20 спасателей и две единицы техники.