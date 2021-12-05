В Закарпатье мужчины поехали кататься на снегоходах и потерялись. Густой туман усложняет поиски

В Закарпатской области спасатели вторые сутки подряд ищут трех мужчин, которые выехали в горы на снегоходах и заблудились.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Вечером 4 декабря мужчины выехали кататься на снегоходах в районе горной долины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района.
В 13:10 5 декабря двое мужчин вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе «Девур» в селе Лумшоры Ужгородского района. Теперь спасатели направляют их в верном направлении и сами выехали им навстречу.
Поиски еще одного мужчины продолжаются, но сильный туман усложняет ситуацию.
К поисковым работам привлечены 20 спасателей и две единицы техники.
Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в выходные, 4 и 5 декабря, в Карпатах будет сохраняться опасность схода лавин. Сейчас отметка опасности достигает третьего уровня из пяти возможных.
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