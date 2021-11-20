В Карпатах намело до метра снега

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, кое-где высота передувов достигает 1 метра.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

По данным работников поста, на 11:45 субботы, 20 ноября, на горе было -5 °С, ветер западный 8 м/с.

Кроме того, отмечается, что из-за снегопада видимость ограничена — до 50 м.