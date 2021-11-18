Погода в выходные: синоптики прогнозируют потепление и дождливую субботу

По данным Sinoptik.ua , 20 ноября по всей Украине пройдут холодные дожди, особенно влажно будет на востоке и северо-востоке. В Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях будет прохладно — столбики термометра днем не поднимутся выше +3…+7 °С. На остальной территории Украины будет в среднем +7...+10 °С. Ночью плюсовая температура удержится везде, кроме Харьковской, Сумской и Донецкой областей, где ожидается до -1 °С и мокрый снег.

В воскресенье, 21 ноября, погода будет хоть и ветреной (до 12 м/с), но сравнительно теплой и ясной. Воздух прогреется до +9...+12 °С в западных областях Украины, на юге и Винницкой области. В восточных, северных областях и на Закарпатье ожидается до +6...+9 °С, в центральных регионах и Киеве — до +8...+10 °С. В воскресную ночь будет без морозов — только на востоке температура упадет до 0 °С, на остальной территории ожидается до +3...+6°С.

Следующая неделя также начнется с ясной погоды без осадков и с относительно высокой температуры. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — +10...+12 °С. Ниже всего столбики термометров опустятся на Волыни, в Ровенской и Черниговской областях — до +4...+6 °С. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют +6...+10 °С и переменную облачность.