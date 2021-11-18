В Украине в пятницу пойдет мокрый снег, вечером дороги могут превратиться в «зеркало»

В то же время отмечается, что средняя температура в этих регионах днем будет колебаться в пределах +2...+4 °С, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля — до -2…-4 °С.

По данным Sinoptik.ua , непогода ожидается в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях.

Синоптики предупредили, что из-за непогоды асфальт может превратиться в «зеркало», поэтому призвали водителей соблюдать дистанцию и допустимую скорость или вовсе не садиться за руль.

Кроме того, сообщается, что 20—21 ноября на восток и северо-восток вернется ясная погода и температура до +9 °С.