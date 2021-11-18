В Украине в пятницу пойдет мокрый снег, вечером дороги могут превратиться в «зеркало»

В пятницу, 19 ноября, в некоторых регионах Украины пойдет мокрый снег.
По данным Sinoptik.ua, непогода ожидается в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях.
В то же время отмечается, что средняя температура в этих регионах днем будет колебаться в пределах +2...+4 °С, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля — до -2…-4 °С.
Синоптики предупредили, что из-за непогоды асфальт может превратиться в «зеркало», поэтому призвали водителей соблюдать дистанцию и допустимую скорость или вовсе не садиться за руль.
Кроме того, сообщается, что 20—21 ноября на восток и северо-восток вернется ясная погода и температура до +9 °С.
- Ранее синоптики прогнозировали, что в конце недели по всей территории страны пройдут осадки, а на Левобережье ожидается снег.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем происходящие сейчас в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.