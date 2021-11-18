В Україні у п’ятницю піде мокрий сніг, ввечері дороги можуть перетворитися на «дзеркало»

У п’ятницю, 19 листопада, в частині регіонів України піде мокрий сніг.
За даними Sinoptik.ua, негода очікується у Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях.
Водночас зазначається, що середня температура в цих регіонах удень коливатиметься в межах +2...+4 °С, а вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля — до -2…-4 °С.
Синоптики попередили, що через негоду асфальт може перетворитися на «дзеркало», тому закликали водіїв дотримуватися дистанції та допустимої швидкості або й зовсім не сідати за кермо.
Окрім цього, повідомляється, що 20—21 листопада на схід і північний схід повернеться ясна погода та температура до +9 °С.
- Раніше синоптики прогнозували, що наприкінці тижня всією територією країни пройдуть опади, а на Лівобережжі очікується сніг.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.