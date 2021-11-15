Синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень: контрастна температура і сніг

За даними синоптиків, перші дні тижня переважатиме погода без опадів, лише вдень 18 листопада у західних областях можливий невеликий дощ, у Карпатах — із мокрим снігом.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

На початку тижня температура повітря в Україні знизиться , а ближче до вихідних у низці областей піде сніг.

До того ж, найближчої ночі (проти 16 листопада) у західних та північних областях подекуди буде туман.

Температура вночі 0...-8 °С, 17—18 листопада на сході країни стовпчики термометрів опустяться до -11 °С, удень синоптики прогнозують від -1° до +5 °С, у західних областях та на півдні країни подекуди утримається тепло — +7...+10 °С.

Наприкінці тижня всією територією країни пройдуть опади, на Лівобережжі очікується сніг.