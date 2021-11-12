Синоптики прогнозують у вихідні ясну погоду і нічні морози, наступного тижня прийде перший сніг із денними заморозками

У вихідні, 13—14 листопада, на всій території України очікується ясна погода без опадів, з понеділка температура почне стрімко знижуватися.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

У суботу, 13 листопада, у Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Кіровоградській, Вінницькій та Донецькій областях удень очікується до +6...+8 °С. Трохи прохолодніше, до +4...+6 °С, буде в Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Хмельницькій областях. Максимальні показники +9...+11 °С очікуються на півдні та заході. Найтепліше буде у Чернівцях: удень повітря прогріється до +12 °С, але вночі можливі морози до -7 °С.

У неділю, 14 листопада, стовпчики термометрів опустяться на 2–3 градуси в усіх регіонах України. Вдень найхолодніше буде на Харківщині та Луганщині, у Сумській і Чернігівській областях — не вище +2...+5 °С. Найтепліша неділя чекає жителів півдня та заходу. Так, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях повітря прогріється до +8...+10 °С, на Львівщині та Закарпатті — до +6...+7 °С. На решті території України середня температура становитиме лише +4...+6 °С.