В Україні вночі вдарять морози — подекуди до -9 °С

У Києві в середу вночі приблизно -5 °С, удень +3...+5 °С.

Так, через переміщення на територію країни арктичного повітря з півночі Європи в ніч проти середи, 10 листопада , очікується -4...-7 °С, на півдні температура коливатиметься від -1° до +1 °С, удень +3...+8 °С, на Закарпатті до +10 °С. Вітер змінних напрямків, 3—8 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україну в найближчі ночі прийдуть морози . На сході країни прогнозують до -9 °С.

У четвер, 11 листопада, в Україні посилиться вітер — до 7—12 м/с, але буде південного та південно-західного напрямків.

Уночі стовпчики термометрів покажуть -1...-6 °С, на сході — до -10 °С, в Одеській та в Криму подекуди збережеться плюсова температура. Удень +4...+9 °С, на Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни до +12 °С, у східній частині +2...+4°С.

У Києві в четвер вночі буде -2...-4 °С, удень +6...+8 °С.