«Близько до норми». Синоптики спрогнозували погоду в Україні в листопаді

У листопаді 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах +1...+7 °C, що є близьким до кліматичної норми.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Листопад — перехідний місяць від осені до зими — пора передзимʼя, що починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 °C у бік зниження (переважно в першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни — у другій)», — йдеться в повідомленні.