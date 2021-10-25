«Близко к норме». Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в ноябре

В ноябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...+ 7 °C, что близко к климатической норме.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
«Ноябрь — переходный месяц от осени к зиме — пора предзимья, которая начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 °C в сторону понижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны — во второй)», — говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается на уровне 31—61 мм, в горных районах 64—96 мм, то есть в пределах нормы.
- Из-за приближения похолодания в Киеве начали отопительный сезон. Подключение домов к теплу продлится 7 дней.
- Ранее синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в Украине в октябре составит от +7...+ 12 °C, в Карпатах +6...+7 °C, а месячное количество осадков — 28—67 мм.