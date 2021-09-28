Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на октябрь и объявили штормовое предупреждение из-за длительных заморозков

Также в УГМЦ уточнили, что в северо-восточных областях будут заморозки в воздухе 0...-3 °С (II уровень опасности, оранжевый).

По данным синоптиков, на всей территории страны, кроме большинства западных областей и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидается 0...-5 °С (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На протяжении четырех ночей — 30 сентября и 1—3 октября — в Украине ожидаются заморозки .

В Киевской области в конце сентября — начале октября тоже ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5 °С, местами и в воздухе 0...-2 °С (I уровень опасности, желтый).

Кроме этого, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в октябре 2021 года:

средняя месячная температура — +7...+12 °С, в Карпатах +6...+7 °С (близко к климатической норме);

месячное количество осадков — 28—67 мм, в Карпатах местами 80—105 мм (в пределах климатической нормы).

В Укргидрометеоцентре рассказали, что самыми низкими показателями термометров в Украине в октябре были -4...-16 °С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -17...-23 °С, на юге Крыма 0...-3 °С.

В то же время максимально воздух во втором месяце осени прогревался до +26...+34 °С, в Крыму до +35 °С, на высокогорье Карпат было +20...+21 °С.