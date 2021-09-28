Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на октябрь и объявили штормовое предупреждение из-за длительных заморозков

На протяжении четырех ночей — 30 сентября и 1—3 октября — в Украине ожидаются заморозки.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По данным синоптиков, на всей территории страны, кроме большинства западных областей и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидается 0...-5 °С (I уровень опасности, желтый).
Также в УГМЦ уточнили, что в северо-восточных областях будут заморозки в воздухе 0...-3 °С (II уровень опасности, оранжевый).
В Киевской области в конце сентября — начале октября тоже ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5 °С, местами и в воздухе 0...-2 °С (I уровень опасности, желтый).
Кроме этого, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в октябре 2021 года:
- средняя месячная температура — +7...+12 °С, в Карпатах +6...+7 °С (близко к климатической норме);
- месячное количество осадков — 28—67 мм, в Карпатах местами 80—105 мм (в пределах климатической нормы).
В Укргидрометеоцентре рассказали, что самыми низкими показателями термометров в Украине в октябре были -4...-16 °С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -17...-23 °С, на юге Крыма 0...-3 °С.
В то же время максимально воздух во втором месяце осени прогревался до +26...+34 °С, в Крыму до +35 °С, на высокогорье Карпат было +20...+21 °С.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду на последнюю неделю сентября, отметив, что будет сухо и солнечно, но возможны заморозки.
- В ночь на 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -6 °C. 22 сентября в Карпатах пошел снег.