Синоптики спрогнозировали, какой будет осень в Европе: Украине грозят ранние заморозки

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Согласно сезонному прогнозу, осень в разных частях Европы будет отличаться. В центральной части, в Украине в частности, прогнозируют очень сухой октябрь, вероятно осадков не будет также в конце сентября и в начале ноября, поскольку будет хозяйничать мощный Азорский антициклон.

В то же время синоптики предупредили о ранних заморозках, что, по их мнению, может представлять опасность.