Синоптики спрогнозували, якою буде осінь у Європі: Україні загрожують ранні заморозки

Осінь 2021 року в Україні буде дуже сухою, особливо у жовтні, ймовірні ранні заморозки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Згідно з сезонним прогнозом, осінь у різних частинах Європи відрізнятиметься. У центральній частині, в Україні зокрема, прогнозують дуже сухий жовтень, ймовірно, опадів не буде також наприкінці вересня та на початку листопада, оскільки хазяйнуватиме потужний Азорський антициклон.

Водночас синоптики попередили про ранні заморозки, що, на їхню думку, може становити небезпеку.