Україну накриє негода: синоптики оголосили штормове попередження через сильні дощі, грози та град до 19 мм

За даними синоптиків, кількість опадів сягне 15—49 мм за 12 годин і менше.

У Київській, Чернігівській та Черкаській областях ввечері понеділка, 30 серпня, очікуються значні дощі та грози .

Окрім цього, у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливий град діаметром 6—19 мм.

Загалом грози також прогнозують у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській областях. Подекуди можливе шквалисте посилення вітру до 15—24 м/с. У низці областей негода утримається і в ніч проти 31 серпня.

У Києві 30 серпня до кінця доби також дощитиме, очікується гроза.

Водночас 30—31 серпня та 1 вересня в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях та в Криму синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.