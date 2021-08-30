Украину накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей, гроз и града до 19 мм

По данным синоптиков, количество осадков составит 15—49 мм за 12 часов и меньше.

В Киевской, Черниговской и Черкасской областях вечером понедельника, 30 августа, ожидаются значительные дожди и грозы .

Кроме этого, в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях возможен град диаметром 6—19 мм.

Грозы также прогнозируют в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской областях. Местами возможно шквалистое усиление ветра до 15—24 м/с. В ряде областей непогода удержится и в ночь на 31 августа.

В Киеве 30 августа до конца суток также будет идти дождь, ожидается гроза.

В то же время 30—31 августа и 1 сентября в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.