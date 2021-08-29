Прогноз погоды на понедельник: неделя в Украине начнется с дождей

В понедельник, 30 августа, на Правобережье Украины ожидается дождливая, в западных областях еще и прохладная погода, а на востоке и юге — жара.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Температура ночью +12...+17 °С, в южных областях +20...+22 °С, днем на Левобережье +30...+34 °С, в западных областях +19...+22 °С, на остальной территории +22...+29 °С. Местами возможны грозы.
В Киеве в понедельник тоже временами дождь, местами гроза, температура ночью +15...+17 °С, днем +25...+27 °С.
Утром 29 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах +22...+26 °С, в Днепре возле Киева — +22 °С.
- Ранее синоптики прогнозировали, что в последние выходные лета на востоке Украины ожидается жара, а на западе — прохлада и дожди, местами туманы.
- На 29 августа синоптики объявляли штормовое предупреждение в западных, Винницкой и Житомирской областях — из-за значительных дождей.