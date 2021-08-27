Синоптики спрогнозировали погоду на последние выходные лета: Локальные дожди и контрастная температура

В последние выходные лета на востоке Украины ожидается жара, а на западе — прохлада и дожди, местами туманы.

Согласно прогнозу Sinoptik.ua, в ночь на 28 августа в Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой областях могут пройти очень сильные дожди с количеством осадков до 15—40 мм за 12 часов.

Западная часть Украины находится в зоне низкого давления — в выходные и в начале недели будет пасмурно и дождливо. Утром ожидаются слабые туманы. В субботу и понедельник дневная температура в регионе до +21 °С, в воскресенье +15...+17 °С.

В Тернополе на День города, 28 августа, будет облачная погода с небольшими порциями солнца. Воздух днем прогреется до +19 °С. Осадки маловероятны. В воскресенье термометр покажет максимум +17 °С, облачно, временами дожди. В понедельник станет больше солнца и тепла, днем до +20 °С.