В субботу часть Украины укроет туман. Синоптики объявили штормовое предупреждение

В субботу, 28 августа, в большинстве областей ухудшится погода.
Из-за опасных метеорологических явлений в Украинском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение.
Так, ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный дождь.
Кроме этого, ночью и утром в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют туман, видимость 200—500 м (I уровень опасности).
- В пятницу, 27 августа, из-за тумана в Кишиневе самолеты президента Украины Владимира Зеленского и его румынского коллеги Клауса Йоханнеса не смогли вовремя приземлиться. Из-за этого в Молдове на час отложили программу празднования 30-летия независимости.