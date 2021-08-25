В Украину идут похолодание и дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют град

Погоду в Украине до конца недели будут определять циклонические образования Manfred и Nick, которые принесут за собой дожди и локальные грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

«Температура будет существенно отличаться в разных уголках страны — на западе, севере, Виннитчине и Черкасчине — довольно прохладно, а вот на остальной территории еще сохранится жара», — рассказали синоптики.