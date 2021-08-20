Погода на День Независимости и выходные: синоптики прогнозируют до +30, дожди

Во время долгих выходных 21-24 августа в Украине днем будет от +17 до +30 и пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Киеве на День Независимости осадки ожидаются лишь вечером, сообщает Sinoptik.ua.

На западе Украины 21-23 августа будет облачная теплая погода, от +21 до +25, ночью +12... + 15. На День Независимости 24 августа станет прохладнее, пройдут дожди, температура — +19-22.

В высокогорье Карпат днем +17... + 18, в понедельник до +20. На День Независимости +17, дождливая и солнечная погода чередоваться.