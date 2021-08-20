Погода на День Незалежності та вихідні: синоптики прогнозують до +30 і дощі

Протягом довгих вихідних 21-24 серпня в Україні вдень буде від +17 до +30 та падатимуть короткочасні дощі, подекуди грози. У Києві на День Незалежності опади очікуються лише ввечері, повідомляє Sinoptik.ua.
На заході України 21-23 серпня буде хмарна тепла погода, від +21 до +25, вночі +12 ...+15. На День Незалежності 24 серпня стане прохолодніше, пройдуть дощі, температура – +19-22.
У високогірʼї Карпат вдень +17...+18, у понеділок до +20. На День Незалежності +17 °С, дощова і сонячна погода чергуватимуться.
У східних областях країни 21-23 серпня вдень очікується +25...+28, у суботу йтимуть невеликі дощі. На День Незалежності переважно сонячно, +26...+28, вітер помірний.
На півдні України 21-23 серпня вдень до +30, вночі до +20. У День Незалежності буде ясна, сонячна погода, помірний північно-східний вітер, спекотно, до +30. Температура морської води біля Одеси +20, біля Бердянська +25.
У центральній частині країни 21-23 серпня очікується тепла малохмарна погода, вдень до +27. У Дніпропетровській області в суботу до +28, грози та дощі. У Вінницькій області у суботу теж очікуються дощі, вдень +22. На День Незалежності буде сонячно та тепло, до +27 °С.
На півночі України у суботу +27, місцями дощі. У неділю та понеділок мінлива хмарність, +22...+25. На День Незалежності хмарно, до +27.
На території Житомирської, Київської та Чернігівської областей можуть пройти короткочасні дощі.
У Києві в суботу 21 серпня буде переважно ясно, до +27. У неділю та понеділок - малохмарно, денна температура повітря знизиться, +24...+25 °С.
У День Незалежності, 24 серпня, в столиці очікується від +21 до +27, ввечері можливий дощ.
- На початку тижня синоптики попереджали, що в Україні очікується похолодання через атмосферний фронт, який пройде територією країни із заходу на схід.