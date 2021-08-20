Погода на День Незалежності та вихідні: синоптики прогнозують до +30 і дощі

Протягом довгих вихідних 21-24 серпня в Україні вдень буде від +17 до +30 та падатимуть короткочасні дощі, подекуди грози. У Києві на День Незалежності опади очікуються лише ввечері, повідомляє Sinoptik.ua.

На заході України 21-23 серпня буде хмарна тепла погода, від +21 до +25, вночі +12 ...+15. На День Незалежності 24 серпня стане прохолодніше, пройдуть дощі, температура – +19-22.

У високогірʼї Карпат вдень +17...+18, у понеділок до +20. На День Незалежності +17 °С, дощова і сонячна погода чергуватимуться.