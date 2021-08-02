З нагоди Дня Незалежності українці отримають чотири вихідні поспіль

В Україні наприкінці серпня очікується один довгий вікенд на чотири вихідних дні з огляду на святкування Дня Незалежності.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.

У 2021 році державне свято День Незалежності України припадає на вівторок, 24 серпня, з огляду на це вихідним днем зробили і понеділок, 23 серпня — День прапора України.

Отже в Україні буде чотири вихідні поспіль — з суботи, 21 серпня, до вівторка, 24 серпня.