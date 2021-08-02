Парад, концерт на НСК та «Кримська платформа». Як Україна святкуватиме 30-ту річницю незалежності

Президент України Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності країни. Свято триватиме не один день.

Про це президент розповів на форумі «Україна 30».

У межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні. Для участі у святкуванні Дня Незалежності прибудуть сотні іноземних гостей. Усього очікується близько 30 делегацій країн та міжнародних організацій.

Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні всі події пройдуть під гаслом — «Ти у мене єдина».

22 серпня відбудеться вручення відзнаки «Національна легенда України».

Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.

23 серпня у географічному центрі нашої країни, в Черкаській області, відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга.

Також у цей день у Києві відбудеться установчий саміт «Кримська платформа» та саміт перших леді та джентльменів «М’яка сила у новій реальності».