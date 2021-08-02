Парад, концерт на НСК и «Крымская платформа». Как Украина будет праздновать 30-ю годовщину независимости

Президент Украины Владимир Зеленский представил план празднования Дня Независимости страны. Праздник продлится не один день.
Об этом президент рассказал на форуме «Украина 30».
В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Для участия в праздновании Дня Независимости прибудут сотни иностранных гостей. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций.
Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня все события пройдут под лозунгом — «Ты у меня единственная».
- 22 августа состоится вручение награды «Национальная легенда Украины».
Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.
- 23 августа в географическом центре нашей страны, в Черкасской области, состоится торжественное поднятие сине-желтого флага.
Также в этот день в Киеве состоится саммит «Крымская платформа» и саммит первых леди и джентльменов «Мягкая сила в новой реальности».
Кроме того, на 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.
В День Независимости Украины, 24 августа, на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.
- 24 августа на НСК «Олимпийский» также начнется праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны».
В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное действо яркими фейерверками.