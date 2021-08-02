Парад, концерт на НСК и «Крымская платформа». Как Украина будет праздновать 30-ю годовщину независимости

Президент Украины Владимир Зеленский представил план празднования Дня Независимости страны. Праздник продлится не один день.

Об этом президент рассказал на форуме «Украина 30».

В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Для участия в праздновании Дня Независимости прибудут сотни иностранных гостей. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций.

Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня все события пройдут под лозунгом — «Ты у меня единственная».

22 августа состоится вручение награды «Национальная легенда Украины».

Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

23 августа в географическом центре нашей страны, в Черкасской области, состоится торжественное поднятие сине-желтого флага.

Также в этот день в Киеве состоится саммит «Крымская платформа» и саммит первых леди и джентльменов «Мягкая сила в новой реальности».